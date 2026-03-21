Incidente con due morti a Milano, 'la moto è passata con il semaforo rosso'

MILANO, 21 MAR - Sarebbe stato il motociclista, secondo i primi accertamenti della Polizia locale, a non fermarsi al semaforo rosso e a scontrarsi contro un taxi che dopo l'urto si è ribaltato, la scorsa notte a Milano. La moto proveniva da via Piola e percorreva viale Campania, in direzione del quartiere Corvetto mentre il taxi stava percorrendo corso XXI Marzo in direzione periferia. Quando la moto è giunta a un semaforo rosso ha proseguito la marcia senza rispettarlo finendo contro il taxi. Il pm ha disposto il sequestro dei mezzi e dei caschi e sarà probabilmente eseguita l'autopsia sulle due vittime. Il giovane che guidava la Kawasaki Ninja 650 era residente a Capannori, in provincia di Lucca. La passeggera era di Milano e abitava a Locate di Triulzi. In ospedale, ferito non gravemente, il conducente del taxi.