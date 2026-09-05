BRESCIA, 05 SET - Grave incidente durante il rally Mille Miglia, nel Bresciano. Uno spettatore che stava seguendo la gara con la moglie, un 63enne di Torino, è stato investito e ucciso da un'auto in gara. La coppia era partita dal Piemonte proprio per seguire la gara. L'incidente è avvenuto durante il passaggio del rally a Bione, in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso la manifestazione.
Incidente al Rally Mille Miglia, travolto e ucciso uno spettatore nel Bresciano
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