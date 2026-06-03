Incidente a scalinata del Globe, assolto il gestore del teatro

ROMA, 03 GIU - Il gup di Roma ha assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" il gestore all'epoca dei fatti del Globe Theatre, imputato nel procedimento sul crollo di una scalinata in legno avvenuto il 22 settembre 2022 all'interno di Villa Borghese. Nell'episodio undici ragazzi rimasero feriti al termine di uno spettacolo e furono trasportati in ospedale. L'uomo era accusato di lesioni colpose, crollo colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. La procura aveva chiesto una condanna a sei mesi. Nel corso del procedimento, le parti civili - tutte già risarcite - erano uscite dal giudizio. Secondo quanto contestato nei capi di imputazione, al legale rappresentante dell'associazione veniva addebitato di non aver mantenuto la struttura in adeguate condizioni di stabilità e solidità e di aver omesso le necessarie attività manutentive, in particolare sulla scala in legno poi crollata. Per i magistrati inquirenti, la mancata manutenzione avrebbe determinato il cedimento della struttura, che presentava "chiari segni di logorio e fragilità", con sfaldamenti tali da causare il cedimento dei punti di ancoraggio. Di diverso avviso il giudice dell'udienza preliminare, che ha invece escluso la responsabilità dell'imputato. "Finalmente si è ristabilita la verità, è emersa l'assoluta assenza di responsabilità in capo all'attuale imputato, speriamo che con la trasmissione degli atti si accertino i veri responsabili di quel crollo", hanno commentato i difensori, gli avvocati Vincenzo Comi e Mauro Capone.