TRIESTE, 02 AGO - Continuano le operazioni di Vigili del fuoco, Corpo forestale regionale e volontari Aib della Protezione civile per lo spegnimento del vasto incendio boschivo divampato ieri sul Carso triestino tra Padriciano e Gropada (Trieste). Le squadre dei soccorritori vigilano sulle abitazioni e sula casa di riposo che si trovano nei pressi dell'incendio, dichiarandosi pronti a eventuali evacuazioni in caso di necessità. Sul posto stanno operando una trentina di Vigili del fuoco, due squadre Aib, una del comando di Trieste e una del comando di Gorizia, la squadra del distaccamento di Opicina, tre autobotti, il funzionario di guardia della sede centrale del comando giuliano e l'elicottero Drago, del reparto volo di Venezia. Al vaglio anche l'intervento di un Canadair, in base alla disponibilità sul territorio nazionale. Da ieri gli operatori della sala operativa del comando giuliano stanno gestendo svariate telefonate, che segnalano un persistente odore di bruciato in varie zone di Trieste. Il fenomeno è causato dal vento che sta spingendo il fumo del rogo verso il centro cittadino, rendendo al contempo più complesse le operazioni di spegnimento sul Carso.
Incendio sul Carso triestino, pronti a evacuare case e strutture
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