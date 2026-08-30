CAGLIARI, 30 AGO - Spento anche grazie all'intervento di un Canadair un vasto incendio che dalla tarda mattinata ha colpito le campagne di Orune, nel Nuorese, nella zona del ponte Marreri a poca distanza dalla Statale 131 Dcn. Proprio a causa del fumo una corsia dell'arteria era stata temporaneamente chiusa al traffico. Anche perchè le fiamme, aiutate dal vento, avevano saltato la strada e avevano fatto presa su un canneto complicando le operazioni di spegnimento. Per facilitare le operazioni era stata chiesta anche la disattivazione della linea elettrica Lula Nuoro per la sicurezza dell'attività aerea. Il Corpo forestale è attualmente impegnato anche nel contrasto di un incendio nelle campagne di Pozzomaggiore, nel Sassarese.
Incendio nel Nuorese e intervento di un Canadair, già avviate le bonifiche
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