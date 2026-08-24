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Incendio nel carcere minorile Malaspina a Palermo, 9 intossicati

PALERMO, 24 AGO - Un incendio è stato appiccato nelle celle del carcere minorile Malaspina a Palermo. Nove persone tra detenuti e personale penitenziario sono state soccorse dal personale del 118. Due sono state trasportate al Policlinico. Sono intervenuti i vigili del fuoco a supporto degli agenti di polizia.

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