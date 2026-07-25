CAGLIARI, 25 LUG - E' stata evacuata la comunità alloggio per anziani 'monsignor Angioni' a San Gregorio, sulla vecchia statale 125, nel comune di Sinnai (città metropolitana di Cagliari), gestita dalle suore della Congregazione delle Figlie di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore. In tutto, compresa la famiglia già allontanata da casa, sono 10 le persone portate via. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente e l'aria intrisa di fumo è arrivata a diverse abitazioni del posto e al bar ristorante sulla strada. Gli anziani e le suore sono state portate via con un pulmino e scortate dalla polizia locale di Sinnai sotto al supervisione della sindaca Barba Pusceddu, che si trova sul posto. Sul rogo stanno ancora operando due Canadair, un Super Puma, un elicottero dell'Aeronautica Militare e due elicotteri leggeri della flotta regionale antincendio boschivo (Aib).
Incendio nel Cagliaritano, evacuata anche la casa anziani delle suore
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