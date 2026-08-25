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Incendio in uno scantinato a Bologna, soccorsi anche due bambini

BOLOGNA, 25 AGO - Anche due bambini, oltre a sette adulti, sono stati soccorsi in tarda serata per un incendio scoppiato in uno scantinato a Castel Maggiore, in provincia di Bologna. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 23, in una palazzina di quattro piani in via Roma, con otto squadre, autoscala, carro bombole e autobotte. I residenti sono stati precauzionalmente evacuati e nove persone sono state prese in cura dal 118. Presenti anche i carabinieri.

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