LURAS, 01 LUG - Fin dalle prime ore del mattino il Corpo Forestale sta proseguendo le operazioni di bonifica sull'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Luras, in località Monte Biancu in Gallura. In fumo sono andati 10 ettari di macchia alta e incolti. In campo il personale a terra e un elicottero, proveniente dalla base operativa di Limbara, mentre ieri hanno operato sul posto un Super Puma e un Canadair. L'incendio é stato monitorato durante tutta la notte, e nelle prime ore del mattino il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione forestale di Calangianus, ha richiesto l'invio dell'elicottero.
Incendi in Sardegna, 10 ettari andati in fumo in Gallura
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