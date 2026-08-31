BOLOGNA, 31 AGO - Un 41enne è morto in un incidente sul lavoro in tarda mattinata mentre si trovava nei campi a XII Morelli, frazione di Cento, nel Ferrarese. Sono intervenuti i carabinieri e l'unità operativa prevenzione e sicurezza sul Lavoro dell'Ausl, oltre al 118. Da una prima ricostruzione l'uomo stava raccogliendo manichette per l'irrigazione, quando è rimasto impigliato nel macchinario che stava utilizzando e ha battuto la testa.
Incastrato in un mezzo agricolo, muore 41enne nel Ferrarese
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