BUENOS AIRES, 28 SET - E' stato inaugurato sabato a Buenos Aires il padiglione Italia della Fiera del Turismo internazionale con una importante partecipazione istituzionale. Presenti al taglio del nastro erano l'ad di Enit, Ivana Jelinic, e il consigliere d'amministrazione, Augusto Sartori, con i membri della commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, i deputati Gianluca Caramanna (Fdi), Andrea Gnassi (Pd) e Luca Toccalini (Ln). "E' un momento importante nelle relazioni bilaterali. Abbiamo ritenuto importante organizzare questa missione dopo la recente visita del ministro Tajani perché riteniamo che l'Argentina sia un partner strategico", ha affermato Caramanna in un punto stampa successivo all'inaugurazione. L'assessore del ministro Gianmarco Mazzi ha quindi sottolineato che "nel 2025 oltre 448.000 visitatori argentini hanno soggiornato in Italia con 1,2 milioni di pernottamenti e un aumento di quasi il 4% rispetto al 2024". Numeri che secondo l'ad di Enit Jelinic rappresentano "un aumento dei flussi strepitoso" impulsato anche dal programma Italea sul 'Turismo delle Radici' e dall'incremento delle frequenze dei voli diretti di Ita - giunta a una media di 17 voli settimanali operati - "con un'occupazione media dell'80% e quasi sempre sold out". Le prospettive a futuro sono di un'ulteriore crescita dei flussi, ritiene Jelinic, tenendo conto anche che "l''imminente viaggio del Papa in Argentina contribuirà a rilanciare ulteriormente anche il turismo spirituale". L'evento ha contato anche con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia, presente all'inaugurazione con il viceambasciatore e Incaricato d'Affari, Dario Savoriti.
Inaugurato padiglione Italia alla Fiera del Turismo di Buenos Aires
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