Inaugurata a Maputo la mostra fotografica 'Humus' di Marco Palombi

MAPUTO, 02 GIU - È stata inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo la mostra fotografica 'Humus' del fotografo italiano Marco Palombi, ospitata nell'ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica in Mozambico. Le 22 immagini, realizzate nella Provincia di Manica, documentano comunità, territori e iniziative sostenute dalla Cooperazione italiana: dalla filiera del caffè all'empowerment economico delle donne, fino ai progetti di consolidamento della pace e di sviluppo rurale sostenibile. Le fotografie richiamano inoltre il potenziale agricolo della regione e il futuro Centro Agroalimentare di Manica (Caam), uno dei progetti del Piano Mattei per l'Africa in Mozambico. Con un investimento stimato in 38 milioni di euro, il polo sarà dedicato alla trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli lungo il Corridoio di Beira. Alla cerimonia hanno preso parte l'ambasciatore d'Italia a Maputo, Gabriele Annis, il rettore dell'Università Eduardo Mondlane, Manuel Guilherme Júnior, e la direttrice del museo, Gaby Monteiro. "Chi ha visitato i campi di Manica sa che lo sviluppo non si misura soltanto nei numeri, ma anche nei volti, nei gesti e nelle parole", ha sottolineato Annis. "È questo humus - umano prima ancora che agricolo - che l'Italia accompagna da cinquant'anni e che intende continuare a sostenere con rinnovato impegno". Il titolo richiama il latino humus, lo strato fertile del terreno, e insieme le condizioni sociali e culturali che favoriscono la nascita di idee e opportunità. Ogni scatto è accompagnato da un proverbio della tradizione mozambicana. Fotoreporter romano, Palombi realizza da oltre trent'anni reportage in Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina; nel 2023 ha ricevuto il Premio Anima per la Fotografia. La mostra resterà aperta fino al 1° luglio nel museo, restaurato e reinaugurato nel 2025 con il sostegno della Cooperazione italiana. L'iniziativa rientra nella programmazione culturale Mozita2026 promossa dall'ambasciata d'Italia a Maputo.