In vendita in Sardegna la Cupola di Bini, gemella di villa Antonioni

OLBIA, 24 SET - Tre camere da letto e tre bagni per 150 metri quadrati di abitazione circondata da 1.500 metri quadrati di giardino a Costa Paradiso, nel territorio comunale di Trinità d'Agultu e Vignola, sulla costa nordoccidentale della Sardegna. La casa in questione, il cui prezzo di vendita non è specificato ma è "su richiesta", è la Piccola Cupola di Dante Bini, gemella minore della celebre Cupola che il regista Michelangelo Antonioni e l'attrice Monica Vitti scelsero come rifugio privato. Tra le rocce granitiche modellate dal costante e caratteristico vento di maestrale, immersa nella macchia mediterranea, la Piccola Cupola di Bini è, insieme alla sua gemella, una vera e propria rappresentazione di opera d'arte architettonica. Costruita negli anni Sessanta con la particolare tecnica del Binishell, brevettata da Bini stesso, ossia l'utilizzo di palloni pneumatici ricoperti di cemento armato, poi gonfiati e deflazionati, che regalano strutture a forma di cupola perfettamente amalgamate con l'ambiente circostante, la Piccola Cupola può facilmente non essere definita una casa, ma un oggetto architettonico iconico. Qui è il panorama di Costa Paradiso ad essere parte integrante della struttura. La sua gemella, più celebre grazie alla coppia del cinema italiano Antonioni e Vitti che la fecero edificare e che la utilizzarono come dimora estiva per lunghi anni, è ormai chiusa e inagibile. Nel 1964, durante le riprese di "Deserto Rosso" sull'isola di Budelli, il regista conobbe l'imprenditore che stava acquistando dei terreni sul mare per il progetto turistico di Costa Paradiso. All'inizio del 2020 l'associazione "De Rebus Sardois" ha lanciato sulla piattaforma Change.org una petizione proprio a favore della valorizzazione dell'opera. A questa si è affiancata anche la sua candidatura nel Censimento dei Luoghi del Cuore del FAI, che ha lo scopo di riportare l'attenzione verso questo bene culturale di significativa importanza.
In vendita in Sardegna la Cupola di Bini, gemella di villa Antonioni
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