In vacanza con il GdB: ecco dove trovare il nostro quotidiano

L'informazione del GdB vi accompagna anche in vacanza. Per non perdervi nessuna notizia, in qualsiasi luogo e in qualunque momento, sullo shop online del GdB è in promozione l'abbonamento «GdB digital» a 6,99 euro al mese per tre mesi (anziché 14,99 euro), cioè 0,23 euro a copia. Dalle 1.30 del mattino è possibile leggere il quotidiano in formato digitale (da pc, tablet e smartphone).

Dove trovare il GdB

Per i mesi di luglio e agosto, è possibile trovare e acquistare il quotidiano in edicola anche fuori dalla provincia. Dal Trentino alle Marche: ecco l'elenco delle località, di mare e di montagna, in cui acquistare il Giornale di Brescia.

Adriatico

Da Grado a Chioggia : dal 1° luglio all’8 settembre

: dal 1° luglio all’8 settembre Da Lido di Volano a Marotta/Cesano: dal 1° luglio all’8 settembre

Tirreno

Versilia, da Marina di Carrara a Viareggio: dal 1° luglio al 31 agosto

Montagna