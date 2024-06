Passa l’estate con il GdB: gli abbonamenti «digital» e «carta» sono in promozione

Sono tornate le promozioni per l’estate del Giornale di Brescia: gli abbonamenti GdB Digital e GdB Carta sono acquistabili ad un prezzo davvero speciale.

È tempo di vacanze, quindi, per non perdervi nessuna internazionale, oltre a tutte le notizie di Brescia e provincia, anche sotto l’ombrellone, fino all’11 agosto l’abbonamento «GdB Digital» è acquistabile a soli 6,99 euro al mese per tre mesi (anziché 14,99 euro), cioè 0,23 euro a copia. Per tre mesi avrete accesso completo, 7 giorni la settimana, all’edizione del GdB direttamente dal vostro device (pc, tablet o smartphone), ovunque e in qualsiasi momento.

Non solo. Per chi invece preferisse l’edizione cartacea del nostro giornale: l’abbonamento «GdB Carta 3 mesi» è in promozione a 49 euro con ritiro in edicola o con consegna a domicilio, cioè solo 0,77 euro a copia. L’offerta comprende 5 copie la settimana (dal lunedì al venerdì).

Per acquistare l’abbonamento in promozione, è sufficiente collegarsi allo shop del Giornale di Brescia (cliccando qui). Quindi completare l'acquisto cliccando su «acquista» e pagando con carta di credito.

L’abbonamento al nostro quotidiano in versione digitale, acquistabile a 6,99 euro al mese per tre mesi, prevede autorinnovo. Gli addebiti verranno effettuati regolarmente ogni 30 giorni: per i primi tre mesi saranno addebitati 6,99 euro al mese, a partire dal quarto mese saranno 14,99 euro.

In presenza di un abbonamento, l’offerta si attiverà allo scadere di tale abbonamento. In presenza di un abbonamento con autorinnovo, sarà necessario disattivare l’autorinnovo prima di acquistare la promozione. L’autorinnovo di «GdB Digital» può essere disattivato in qualsiasi momento dall’area personale nello shop online. Clicca qui per le condizioni generali d’abbonamento.

C'è una promozione dedicata anche per chi preferisce l'edizione cartacea del nostro giornale, anzi due: l'abbonamento al Giornale di Brescia è in offerta a 49 euro per tre mesi sia con ritiro in edicola (anziché 69 euro) sia con la consegna a domicilio (anziché 75 euro).

Le offerte sono sottoscrivibili collegandosi allo shop del GdB: selezionare «GdB carta 3 mesi» (5 giorni/settimana) e poi scegliere la modalità di recapito, con «ritiro presso edicola» o «consegna a domicilio». Infine, concludere l'acquisto pagando con carta di credito o bonifico bancario.

Le offerte «GdB digital» e «GdB carta 3 mesi» (in edicola e a domicilio) sono acquistabili fino al 11 agosto.