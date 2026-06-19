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In Toscana codice rosso per il caldo nel week end

FIRENZE, 19 GIU - In Toscana "codice rosso per ondata di calore sabato 20 e domenica 21 giugno. Registrati oggi 39 gradi a Scansano (Grosseto)", in Maremma, "e 37 gradi a Firenze". Lo rende noto sui social il presidente della Regione Eugenio Giani. "È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità - aggiunge -. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde".

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