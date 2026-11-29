ROMA, 29 NOV - Con lo spoglio arrivato al 29,45%, il Partito Popolare è primo partito alle elezioni politiche in Spagna con 130 seggi, un risultato che, sommato al bottino di 49 seggi di Vox, permetterebbe al blocco delle destre di ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento (176): lo indicano le proiezioni basate sui dati ufficiali. Il Psoe del premier uscente Pedro Sánchez si ferma a 116 seggi.
In Spagna al 30% dello spoglio il Pp vince, con Vox ha maggioranza assoluta
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