BRUXELLES, 03 NOV - "A seguito delle discussioni tenutesi a Miami e a Oslo, i rappresentanti della Nato incontreranno questa settimana a Bruxelles i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti per discutere la strada da seguire al fine di porre fine alla guerra in Ucraina in modo giusto e sostenibile". Lo fa sapere la portavoce della Nato, Allison Hart.
In settimana riunione Nato-Usa-E3 a Bruxelles sull'Ucraina
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