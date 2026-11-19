BERLINO, 19 NOV - La premier Giorgia Meloni, al termine della riunione della Coalizione dei Volenterosi al palazzo della Cancelleria a Berlino, è di rientro a Roma per la riunione di maggioranza in videoconferenza sulla manovra. Si tratta di una nuova riunione fra leader per fare il punto sulle modifiche alla legge di bilancio.
In serata vertice sulla manovra con Meloni
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