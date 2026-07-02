LIMA, 02 LUG - Roberto Sánchez, il candidato di sinistra sconfitto alle elezioni presidenziali peruviane, ha annunciato di aver presentato un "ricorso cautelare" alla Commissione interamericana per i diritti umani (principale organismo dell'Organizzazione degli Stati americani) per contestare la vittoria della sua rivale, la conservatrice Keiko Fujimori. In un comunicato, il partito di Sánchez, Juntos por el Perú, ha precisato che il reclamo si basa sul sospetto di brogli elettorali relativi ai voti dei peruviani residenti all'estero. Fujimori, al suo terzo tentativo per la carica di presidente della Repubblica, ha vinto con uno dei margini più ristretti nella storia recente dell'America Latina. Secondo l'autorità elettorale peruviana, si è imposta con il 50,13% al ballottaggio del 7 giugno, contro il 49,86% del suo avversario. La Commissione elettorale nazionale del Perù aveva già respinto la richiesta di invalidare i voti espressi all'estero avanzata da Sánchez, ritenendo infondate le sue argomentazioni. La stessa Commissione domani dovrebbe proclamare ufficialmente Keiko Fujimori presidente eletta. Dal 2016 in Perù si sono succeduti ben otto presidenti.
In Perù il candidato di sinistra contesta la vittoria di Fujimori
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