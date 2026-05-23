In migliaia sfilano a Madrid chiedendo le dimissioni di Sanchez

MADRID, 23 MAG - Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista Pedro Sánchez a seguito di accuse di corruzione all'interno del suo entourage. I manifestanti, molti dei quali sventolavano bandiere spagnole rosse e gialle e cartelli con la scritta "Basta!", hanno percorso le vie di Madrid dietro un grande striscione con la scritta: "La corruzione ha un prezzo. Basta impunità. Dimissioni ed elezioni ora". La protesta è stata indetta da un gruppo di oltre 150 associazioni civiche chiamato Sociedad Civil Espanola e sostenuta dal Partito Popolare (Pp), di orientamento conservatore, e dal partito di estrema destra Vox. Gli organizzatori hanno stimato la partecipazione di 120.000 persone. Il delegato del governo centrale nella regione ha stimato che circa 40.000 persone abbiano preso parte alla marcia, che si è conclusa presso Moncloa, vicino alla residenza ufficiale di Sanchez. Al termine della marcia, un piccolo gruppo di manifestanti ha tentato di dirigersi verso la residenza, ma è stato respinto dalla polizia antisommossa, come mostrato dalle immagini della televisione spagnola.