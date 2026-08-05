Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

In Marocco 25 incriminati per il traffico di migranti verso Ceuta

MADRID, 05 AGO - La Procura di Tetouan ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta, durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Secondo fonti giudiziarie riportate dall'agenzia Europa Press, tra i reati contestati figurano anche favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni pubblici.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MADRID
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...