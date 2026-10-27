TEL AVIV, 27 OTT - La Commissione elettorale centrale comunica che alle ore 14 l'affluenza alle urne per le elezioni della 26ma Knesset ha raggiunto il 44,9%. "Abbiamo battuto tutti i record", ha detto il direttore generale ad interim della Commissione elettorale centrale, l'avvocato Din Livne, "abbiamo superato tutti i record registrati dalla Commissione elettorale dal 1973, non si erano mai avuti dati simili".
In Israele affluenza al 44,9% alle 14, 'battuto ogni record dal '73'
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