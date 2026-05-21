In Indonesia fustigazione pubblica di due uomini e due donne ad Aceh

(ANSA-AFP) - JAKARTA, 21 MAG - Due donne e due uomini, condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una folla radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia, Banda Aceh. A condannarli, il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. "Le due donne sono prostitute e gli uomini sono i loro clienti", ha dichiarato Muhammad Rizal, capo della polizia islamica di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia. Altre cinque persone hanno ricevuto tra le nove e le ventitré frustate ciascuna per reati quali l'essere stati in prossimità di una persona del sesso opposto e il consumo di alcol. La provincia di Aceh ha iniziato ad applicare la legge della Sharia dopo aver ottenuto l'autonomia speciale nel 2001, nell'ambito di uno sforzo del governo centrale per reprimere una lunga insurrezione separatista. Le organizzazioni per i diritti umani condannano la fustigazione pubblica, ma questa pratica gode di un forte sostegno tra la popolazione locale. (ANSA-AFP).