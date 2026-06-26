PARIGI, 26 GIU - Il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55 e il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato venerdì il ministro dello Sport, Marina Ferrari. "Ieri sera (giovedì) eravamo a 55 (annegamenti), ma temiamo che la situazione possa peggiorare", ha detto la ministra a Franceinfo Tv. La polizia di Parigi ha chiesto agli organizzatori di annullare diversi eventi pubblici, tra cui la parata del Pride prevista per questo fine settimana, per evitare di sovraccaricare i servizi di emergenza già sotto pressione a causa del caldo estremo. Se gli organizzatori non dovessero adeguarsi, "il capo della polizia li vieterà", ha dichiarato il suo ufficio. La parata del Pride nella capitale francese avrebbe dovuto prendere il via sabato pomeriggio.
In Francia sale a 55 bilancio delle persone annegate a causa del caldo
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