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In fiamme pineta sul mare in Salento, evacuati residence e lidi

GALLIPOLI, 24 LUG - Un grosso incendio sta interessando una vasta pineta sul mare a Padula Bianca - Rivabella a Gallipoli (Lecce). Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con due d'elicotteri e con squadre a terra, coadiuvati dalla protezione civile. C'è preoccupazione perché il fronte del fuoco, alimentato dal forte vento che sta anche rendendo più difficili le operazioni di contenimento delle fiamme, è a ridosso di numerose abitazioni e si è reso necessario evacuare temporaneamente il residence 'Le Dune' e due lidi. Richiesto l'intervento di un canadair partito da Lamezia Terme.

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