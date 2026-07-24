GALLIPOLI, 24 LUG - Un grosso incendio sta interessando una vasta pineta sul mare a Padula Bianca - Rivabella a Gallipoli (Lecce). Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con due d'elicotteri e con squadre a terra, coadiuvati dalla protezione civile. C'è preoccupazione perché il fronte del fuoco, alimentato dal forte vento che sta anche rendendo più difficili le operazioni di contenimento delle fiamme, è a ridosso di numerose abitazioni e si è reso necessario evacuare temporaneamente il residence 'Le Dune' e due lidi. Richiesto l'intervento di un canadair partito da Lamezia Terme.
In fiamme pineta sul mare in Salento, evacuati residence e lidi
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