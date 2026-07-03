COLLEDARA, 03 LUG - Un vasto incendio è divampato questa notte, intorno alle 3:40, all'interno di un magazzino della ditta dolciaria Lazzaroni, situata in località Piane Vomano di Colledara, in provincia di Teramo. Le fiamme stanno interessando una porzione di circa 4.000 metri quadrati di un deposito che si estende complessivamente su una superficie di circa 15.000. Sul posto sono immediatamente confluite le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Teramo e del Distaccamento di Nereto. Attualmente sono impegnate venti unità operative supportate da sette automezzi antincendio e tre autobotti pompa. Per garantire il rifornimento costante d'acqua ai mezzi, è stato richiesto anche l'intervento di un'autobotte chilolitrica proveniente dal Comando dell'Aquila. Le operazioni, descritte come particolarmente complesse, sono coordinate direttamente dal Comandante provinciale e dal funzionario reperibile. Il rogo ha sprigionato una densa e alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, che ha raggiunto la vicina autostrada A24 Teramo-Roma, causando disagi alla circolazione stradale e rallentamenti. I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per circoscrivere il fronte del fuoco, mettere in sicurezza la struttura e avviare lo spegnimento dei materiali parzialmente combusti. Le operazioni sono in corso e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.
In fiamme deposito dolciario nel Teramano, disagi sull'autostrada A24
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