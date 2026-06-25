MILANO, 25 GIU - L'ondata di calore che attanaglia l'Europa occidentale sta facendo impennare anche le temperature del suolo, con valori che hanno raggiunto i 48 gradi a Madrid, i 44 gradi a Roma e i 46 gradi a Poitier in Francia così come a Saragozza in Spagna. Lo indicano le rilevazioni dei satelliti Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione Ue.
'In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi'
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