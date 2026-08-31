BOLOGNA, 31 AGO - Prende il via oggi in Emilia-Romagna 'Settembre insieme', il progetto sperimentale della Regione che prevede l'apertura anticipata e volontaria delle scuole primarie nelle due settimane che precedono l'inizio dell'anno scolastico, fissato per il 15 settembre. Sono circa 8mila le bambine e i bambini - di cui circa 1.700 a Bologna - coinvolti in circa 150 plessi di 42 Comuni, con attività extrascolastiche gratuite, finanziate con tre milioni di fondi regionali. A dare il benvenuto ai bambini alla scuola Scadellara a Bologna sono stati il sindaco Matteo Lepore e il presidente della Regione Michele de Pascale, insieme all'assessora regionale alla Scuola Isabella Conti e all'assessore comunale Daniele Ara. "Oggi è una giornata molto importante per l'Emilia-Romagna - hanno sottolineato De Pascale e Conti - Attraverso una misura unica in Italia diamo una risposta concreta alle esigenze di famiglie e genitori, trasformando il tempo prima dell'inizio dell'anno scolastico in un'opportunità di crescita e socialità". "Per noi è una sperimentazione molto positiva, perché si va incontro alle esigenze delle famiglie e noi crediamo che questo sia possibile in Emilia-Romagna più che in altre regioni grazie ai tanti investimenti che sono partiti 60 anni fa". "Dal prossimo anno - hanno annunciato de Pascale e Conti - la misura diventerà strutturale ed estesa a tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna". A fine settembre la Regione presenterà i dati aggiornati sulla partecipazione e sull'andamento della sperimentazione.
In Emilia-Romagna scuole primarie aperte in anticipo per 8 mila bambini
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