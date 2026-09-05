MILANO, 05 SET - E' arrivata anche in Darsena a Milano parte della grande macchia di idrocarburi segnalata da ieri nel Naviglio Grande a partire da Magenta per un percorso di circa 28 chilometri. Nella zona dei Navigli, una delle più caratteristiche e turistiche della città, si è anche diffuso un odore non tanto di benzina quanto di olio frusto. Il materiale è comunque una piccola porzione, rispetto a quello sversato sul Naviglio, dove, sono da questa notte al lavoro Regione, Comune, Città Metropolitana, Protezione civile, Consorzio Villoresi. All'altezza della Canottieri, delle panne, rotoli arancioni di materiale assorbente, e delle barriere più profonde. E all'altezza della chiusa di via Conchetta sono in corso le operazioni di prosciugamento che proseguiranno tutto il giorno.
In Darsena a Milano l'odore di olio esausto della chiazza di gasolio
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