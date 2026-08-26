VENEZIA, 26 AGO - Il Consiglio regionale del Veneto esaminerà la proposta di legge popolare sul fine vita prima della ratifica delle pre-intese sull'autonomia differenziata. Lo ha stabilito oggi la Conferenza dei capigruppo, che ha approvato l'ordine del giorno della prossima seduta d'Aula martedì 1 e mercoledì 2 settembre prossimi, con eventuale prosecuzione giovedì 3. L'ordine dei lavori era stato preannunciato nei giorni scorsi anche dal presidente del Consiglio, Luca Zaia. La scorsa settimana le intese Stato-Regione erano state licenziate per l'Aula dalle Commissioni consiliari. L'opposizione di centrosinistra aveva tuttavia sottolineato che gli schemi sull'autonomia erano provvedimenti non urgenti rispetto al testo sul fine vita.
In Consiglio Veneto pdl sul fine vita prima degli schemi sull'autonomia
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