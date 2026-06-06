In Congo 71 nuovi casi di Ebola nelle ultime 24 ore

ROMA, 06 GIU - Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia Wam, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.