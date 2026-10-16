NEW YORK, 16 OTT - Trump parla, ma su Truth Social sono sempre meno quelli che lo ascoltano. Il presidente americano continua a usare il suo social come megafono della Casa Bianca - dalla guerra in Iran agli annunci politici, senza rinunciare ai video generati dall'intelligenza artificiale che lo vedono protagonista - ma a due settimane dall'appuntamento con le elezioni di midterm il pubblico si assottiglia: secondo dati della società di monitoraggio digitale Similarweb citati dal Washington Post, il traffico sulla piattaforma è crollato di oltre il 30% nell'ultimo anno. A settembre Truth Social contava in media 260 mila utenti al giorno, contro il picco di 420 mila raggiunto nel giugno 2025. Trump ha lanciato Truth nei quattro anni tra le sue due presidenze quando, dopo l'assalto al Capitol del 6 gennaio, Facebook, YouTube e Twitter lo avevano messo al bando. Nel secondo mandato il social è stato al centro di interrogativi su possibili conflitti d'interesse. All'inizio di quest'anno, ad esempio, ha annunciato un servizio che consentirebbe agli investitori di accedere ai post pubblicati sul social prima degli altri utenti, sollevando dubbi di natura legale sulla possibilità di ottenere un vantaggio nei mercati finanziari grazie all'accesso privilegiato alle comunicazioni del presidente.
In calo il traffico su Truth Social, 'meno 30% in un anno'
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