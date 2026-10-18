SAN PAOLO, 18 OTT - Per la prima volta dal primo turno elettorale, un sondaggio prevede la vittoria del presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, al ballottaggio di domenica prossima. Secondo l'organizzazione Vox Brasil, Lula ha il 51% dei voti validi e il rivale Flávio Bolsonaro il 49%. Inoltre, secondo il 46,9% degli intervistati, il presidente vincerà le elezioni, contro il 41,6% che prevede la vittoria del senatore. Vox Brasil è una piccola azienda di rilevazione, ma è diventata molto popolare per essere stata l'unica ad aver previsto la vittoria di Bolsonaro al primo turno. Nello scenario simulato, che considera tutti gli intervistati, Lula ha il 46,4% delle intenzioni di voto, contro il 44,6% del senatore. Schede bianche, nulle e voti di astensione ammontano al 5%, mentre il 3,9% è costituito da indecisi. La differenza di 1,8 punti percentuali rientra nel margine di errore di 2,15 punti.
In Brasile per la prima volta un sondaggio prevede la vittoria di Lula
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