BRASILIA, 05 LUG - Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha disposto il sequestro di undici armi da fuoco intestate all'ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), revocandogli inoltre il porto d'armi e il certificato di collezionista, tiratore sportivo e cacciatore (Cac). La decisione, firmata ieri, conferma invece la detenzione domiciliare "per motivi umanitari" e tutte le altre misure cautelari già in vigore nei confronti dell'ex capo dello Stato, condannato in via definitiva a 27 anni e tre mesi di reclusione per tentato colpo di Stato. Tra le armi da consegnare alla Polizia federale entro 48 ore figurano pistole, fucili e carabine, tra cui una pistola Glock sequestrata il 15 giugno durante un controllo stradale a Brasilia mentre era trasportata da un militare della scorta di Bolsonaro. La Procura generale aveva ritenuto incompatibile il possesso di armi con la posizione giudiziaria dell'ex presidente.
In Brasile giudice ordina il sequestro di 11 armi dell'ex presidente Bolsonaro
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