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In Brasile giudice ordina il sequestro di 11 armi dell'ex presidente Bolsonaro

BRASILIA, 05 LUG - Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha disposto il sequestro di undici armi da fuoco intestate all'ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), revocandogli inoltre il porto d'armi e il certificato di collezionista, tiratore sportivo e cacciatore (Cac). La decisione, firmata ieri, conferma invece la detenzione domiciliare "per motivi umanitari" e tutte le altre misure cautelari già in vigore nei confronti dell'ex capo dello Stato, condannato in via definitiva a 27 anni e tre mesi di reclusione per tentato colpo di Stato. Tra le armi da consegnare alla Polizia federale entro 48 ore figurano pistole, fucili e carabine, tra cui una pistola Glock sequestrata il 15 giugno durante un controllo stradale a Brasilia mentre era trasportata da un militare della scorta di Bolsonaro. La Procura generale aveva ritenuto incompatibile il possesso di armi con la posizione giudiziaria dell'ex presidente.

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