ROMA, 15 OTT - In Azerbaigian cresce la rabbia dopo che alle ragazze che indossano l'hijab è stato vietato l'accesso alle scuole in base a nuove norme sull'uniforme scolastica. Studenti e insegnanti hanno organizzato manifestazioni, mentre decine di persone sarebbero state arrestate e gli utenti segnalano interruzioni sui social media. Lo riporta al Jazeera. L'emendamento approvato il mese scorso non ha vietato esplicitamente il velo islamico, ma ha proibito l'uso di indumenti nelle scuole che, secondo il governo, violano il "principio di laicità". La decisione ha scatenato proteste, con alcune scuole che hanno iniziato a impedire a studenti e insegnanti di frequentare le lezioni. L'agenzia di stampa statale azera Apa ha dichiarato che la modifica al regolamento sulle uniformi per gli studenti degli istituti statali di istruzione generale mira a garantire un codice di abbigliamento uniforme che rifletta il "principio laico" del Paese. Circa il 96% della popolazione dell'Azerbaigian si identifica come musulmana. La sua costituzione definisce il paese come laico, garantendo al contempo la libertà religiosa. L'Apa ha aggiunto che, per le celebrazioni, potranno essere indossati abiti che riflettano "la storia, la cultura e i valori nazionali e morali del popolo azero", previa approvazione del Consiglio Pedagogico, che opera sotto l'egida del Ministero della Scienza e dell'Istruzione. Secondo quanto affermato, tale abbigliamento garantisce che gli insegnanti rispecchino gli "standard professionali" e avrà effetti positivi sulla "reputazione pubblica della scuola".
In Azerbaigian cresce la rabbia delle studentesse per il divieto di indossare l'hijab
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...