Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

In arrivo la relazione degli ispettori del ministero sulla famiglia del bosco

ROMA, 21 MAG - Sarà depositata entro sabato, tra domani e dopodomani, la relazione degli ispettori del ministero della Giustizia riguardo alla regolarità dell'operato dei magistrati sulla vicenda della famiglia del bosco. Lo si apprende da fonti informate. La relazione sarà poi esaminata dal Guardasigilli Carlo Nordio, che ha la facoltà di prendere le sue determinazioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...