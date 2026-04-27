In arrivo da domani una perturbazione al Nord

In arrivo al Nord Italia, domani, una perturbazione accompagnata da aria fresca che interromperà il dominio dell'alta pressione, durato almeno due settimane. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, la giornata di oggi, con sole e temperature elevate per il periodo si è aperta 'sotto una falsa calma'. "I primi segnali del cedimento dell'alta pressione, infatti - spiega - si manifesteranno già nel corso della giornata di domani. Mentre il Centro-Sud resterà nel tepore, le Alpi inizieranno a 'caricarsi': la nuvolosità aumenterà progressivamente e, tra il tardo pomeriggio e la sera, i primi temporali inizieranno a scendere verso le pianure di Piemonte e Lombardia, segnando l'inizio della fine per questa bolla calda". "Il vero ribaltone - aggiunge Brescia - è atteso per mercoledì 29. Una 'goccia fredda' in arrivo dalla Francia penetrerà con decisione nel Mediterraneo, trovando un ambiente estremamente energetico a causa delle temperature altissime dei giorni precedenti. Questo contrasto sarà la miccia per la formazione di fenomeni violenti: ci aspettiamo temporali rapidi ma molto intensi, con un alto rischio di grandinate locali e improvvisi colpi di vento. Il Nord e le regioni adriatiche saranno le zona più colpite, fungendo da "frontiera" per questo scontro tra masse d'aria radicalmente diverse". Entro giovedì 30, l'instabilità si sposterà verso le regioni centrali, la Sardegna e infine il Sud, spinta da correnti più fresche in arrivo dai Balcani. Se al Nord il tempo inizierà a pulirsi regalandoci schiarite via via più ampie, il resto d'Italia dovrà fare i conti con una giornata turbolenta. Nel dettaglio: Lunedì 27. Al Nord: poco o parzialmente nuvoloso, qualche pioggia sui rilievi. Al Centro: sereno e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato e più caldo. Martedì 28. Al Nord: nubi sparse, alcuni temporali sulle Alpi. Al Centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Sud: sole e mite. Mercoledì 29. Al Nord: peggiora dalle Alpi verso la pianura in serata e nottata. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: sereno. Tendenza: instabilità in spostamento verso sud e rinforzo dei venti di Grecale, calo termico. Migliora ovunque per il Primo Maggio.