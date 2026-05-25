In Arabia Saudita 1,5 milioni di pellegrini hanno iniziato i rituali dell'Haji

(ANSA-AFP) - LA MECCA, 25 MAG - Mentre continuano gli sforzi diplomatici per una soluzione del conflitto in Medio Oriente, circa 1,5 milioni di musulmani hanno iniziato l'antico rito dell'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio musulmano alla Mecca. Riuniti nella città più sacra dell'Islam, con temperature a 45 gradi, i pellegrini, vestiti di bianco, hanno compiuto il "tawaf", il rituale della circumambulazione della Kaaba, la struttura cubica nera verso cui i musulmani di tutto il mondo si rivolgono per pregare, nel cuore della Grande Moschea. Nonostante la guerra e l'incertezza che circonda una possibile ripresa del conflitto, il pellegrinaggio ha attirato più visitatori rispetto all'anno scorso, secondo le autorità saudite. Mentre i pellegrini assolvono col pellegrinaggio a una delle prescrizioni previste nei cinque pilastri dell'Islam, il regno saudita è in stato di massima allerta. "Le forze di difesa aerea hanno il compito di proteggere i cieli sopra i luoghi sacri e di contrastare qualsiasi minaccia aerea, garantendo la sicurezza e la tranquillità dei pellegrini", ha dichiarato il ministero della Difesa. L'Arabia Saudita, che ospita i luoghi più sacri dell'Islam, la Mecca e Medina, ricava miliardi di dollari ogni anno dall'Hajj e dall'Umrah, il pellegrinaggio minore che si svolge in altri periodi dell'anno. Il pellegrinaggio dovrebbe essere compiuto da ogni musulmano almeno una volta nella vita, pur che ne abbia le possibilità fisiche ed economiche. Si articola in una serie di riti codificati che si svolgono nell'arco di diversi giorni. Prima di raggiungere la città santa, i pellegrini devono entrare in uno stato di purezza rituale chiamato "ihram", che richiede un abbigliamento e un comportamento appropriati. Gli uomini indossano abiti bianchi senza cuciture che sottolineano l'unità tra i fedeli, indipendentemente dal loro status sociale o nazionalità. Le donne indossano abiti ampi, per lo più bianchi, che lasciano scoperti solo il viso e le mani. Dopo aver compiuto sette giri intorno alla Kaaba, i pellegrini trascorrono la notte in tende climatizzate a Mina prima di recarsi, il giovedì, per la tappa centrale dell'Hajj, al Monte Arafat, una collina a circa 20 chilometri dalla Mecca, dove si crede che il Profeta Maometto abbia pronunciato il suo ultimo sermone. (ANSA-AFP).