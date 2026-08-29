TERAMO, 29 AGO - La città di Teramo ha tributato oggi l'ultimo commosso saluto a Marco Di Marcello, il biologo e alpinista 27enne che ha perso la vita lo scorso 3 novembre, travolto da una valanga a 5.600 metri in Nepal mentre tentava l'ascesa al Dolma Khang. La camera ardente, allestita al Parco della Scienza in attesa dei funerali in Cattedrale, ha visto la partecipazione di centinaia di persone strette attorno ai familiari del giovane. Hanno presenziato al cordoglio le massime autorità, tra cui il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, il sindaco di Castellalto Aniceto Rocci e la prefetta Beatrice Agata Mariano. L'addio mattutino è stato accompagnato da lettere, messaggi di saluto e proiezioni di immagini che hanno testimoniato la profonda passione di Marco per l'alta quota. Significativa e toccante la presenza di Tenjing Phurba Sherpa, capo della tragica spedizione e amico fraterno di Marco e di Paolo Cocco, l'altro alpinista abruzzese deceduto nello stesso incidente. Lo sherpa ha ricordato la tragedia avvenuta a ridosso della vetta e i difficilissimi mesi necessari per il recupero del corpo, ostacolato dalle inondazioni e restituito dalla montagna solo a settembre. Per onorare la memoria dei due amici e il loro sogno interrotto, lo scorso maggio il capo spedizione ha portato con sé le loro fotografie fino in cima all'Everest.
In Abruzzo l'addio all'alpinista morto a novembre sulle vette del Nepal
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