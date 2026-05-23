In 12mila da tutta Italia all'Open day dell'aeroporto di Cameri

CAMERI, 23 MAG - Oltre 12mila persone, provenienti da tutta Italia, oggi hanno "invaso" l'aeroporto militare di Cameri, in provincia di Novara, in occasione dell'Open day. La base aerea ha aperto le proprie porte per "far conoscere meglio i valori di professionalità, impegno e servizio che quotidianamente guidano l'operato del personale". Presente per l'occasione il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Antonio Conserva, che aveva iniziato la sua carriera di pilota proprio nella base di Cameri. L'evento era associato a una raccolta fondi per l'iniziativa benefica 'Un dono dal cielo', per l'acquisto di apparecchiature e strumenti sanitari indispensabili per i reparti di tre strutture pediatriche italiane: la Fondazione 'Buzzi' di Milano, l'ospedale 'San Pietro Fatebenefratelli' di Roma e l'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari.