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Il Tribunale Supremo ha revocato l'ordine di arresto per Puigdemont

MADRID, 06 OTT - Carles Puigdemont può tornare oggi stesso in Spagna, otto anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista unilaterale del primo ottobre 2017, senza timore di essere arrestato. Il giudice del Tribunale Supremo, Pablo Llarena, ha revocato l'ordine di arresto per malversazione, che ancora pesava nei suoi confronti, dopo il pronunciamento della Corte costituzionale. Lo si apprende da fonti giuridiche citate da El Pais.

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