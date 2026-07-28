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Il Tribunale dichiara il fallimento del Brescia calcio di Cellino

BRESCIA, 28 LUG - Nel giorno del 70esimo compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. La decisione arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale.

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