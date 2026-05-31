Il tifoso Juve ferito al derby è stato estubato e parla con i familiari

TORINO, 31 MAG - Migliorano le condizioni cliniche di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni che vive a Milano, originario del Piemonte, rimasto gravemente ferito durante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus, il 24 maggio. L'uomo, secondo quanto si apprende da fonti mediche, è stato estubato e resta leggermente sedato per il dolore. Parla normalmente con i famigliari e con il personale. Continua dunque la fase di miglioramento, anche dal punto di vista del quadro neurologico, ma per ora resta ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Molinette, diretta da Marinella Zanierato, e la prognosi è ancora riservata.