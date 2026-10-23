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Il sindaco di Trappes, un africano e un maghrebino tra le persone colpite

PARIGI, 23 OTT - Il sindaco di Trappes, Ali Rabeh, ha detto su Bfmtv che la vittima deceduta nell'attacco a Trappes è "di origine africana" e un ferito in condizioni critiche "di origine maghrebina". Due profili che il primo cittadino definisce "particolari". Il sindaco lasciato alla magistratura il compito di stabilire se il sospettato, già arrestato, abbia fatto riferimento a un movente razzista.

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