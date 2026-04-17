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Il Senato approva il dl sicurezza, ora di corsa alla Camera per ok finale

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ROMA, 17 APR - Con 96 voti favorevoli e 46 contrari, l'aula del Senato ha approvato il decreto sicurezza dopo la maratona di ieri durata 10 ore. Ora, e con tempi stretti, passa alla Camera per la conversione in legge che scade il 25 aprile. Varato dal governo il 24 febbraio, è stato duramente contestato dal centrosinistra con oltre 1000 emendamenti proposti in commissione Affari costituzionali e quasi altrettanti in Aula. Fra le novità il fermo preventivo di 12 ore per persone ritenute pericolose in vista di un corteo, il cosiddetto 'scudo' per gli agenti ed esteso a tutti coloro che, avendo commesso un reato con una causa di giustificazione, vengono iscritti in un registro indagati ad hoc, la 'stretta' sui coltelli e i rimpatri di migranti.

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