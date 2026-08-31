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Il segretario dell'esercito Usa si è dimesso dopo mesi di tensioni con Hegseth

NEW YORK, 31 AGO - Il segretario dell'Esercito Usa Dan Driscoll ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa nei prossimi giorni.

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