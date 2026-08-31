NEW YORK, 31 AGO - Il segretario dell'Esercito Usa Dan Driscoll ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa nei prossimi giorni.
Il segretario dell'esercito Usa si è dimesso dopo mesi di tensioni con Hegseth
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