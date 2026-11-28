ROMA, 28 NOV - Il racconto personale della principessa del Galles Kate sulla sua esperienza con il cancro ha un tono profondamente intimo e sincero, mai visto prima in un documentario sulla famiglia reale. Parlandone durante una proiezione privata, scrive la Bbc, la principessa ha affermato che il film rifletteva la "paura, l'ansia e l'incertezza" condivise da centinaia di migliaia di persone ogni anno, "che ricevono le parole che nessuno vorrebbe mai sentire" riguardo alla diagnosi di cancro. Il documentario "Heal", che andrà in onda su Bbc One domani, è quanto di più lontano si possa immaginare da un atteggiamento di impassibilità e distacco. Si tratta di televisione reale senza palazzi né carrozze, trenta minuti intensi che analizzano come "il cancro porti via tutto" e da cui emerge poi una diversa forma di consapevolezza di sé. Un racconto che rivela più pensieri intimi di Kate di qualsiasi altro suo discorso precedente: "Il cancro ti cambia. Cambia il tuo corpo, ti cambia fisicamente. Devi sottoporti a cure, interventi chirurgici e tutto il resto. Ma c'è un aspetto molto più profondo in ciò che una diagnosi di cancro comporta in una persona. Credo che quando ci si trova a dover affrontare le proprie vulnerabilità, quando si è confrontati con la propria mortalità, si debba accettare che la vita non è infinita e in quei momenti, sì, avviene un cambiamento", afferma. "Questo sarà un documentario in cui la maggior parte delle persone potrà immedesimarsi e per il quale ammirerà l'autrice. C'è una schiettezza emotiva che rappresenta una novità insolita", afferma la commentatrice reale Pauline Maclaran, della Royal Holloway, Università di Londra che ritiene che il film riscuoterà un buon successo di pubblico, che ammirerà il "coraggio" di Catherine. Il documentario segue la sfida delle Tre Cime di Catherine, durante la quale ha scalato le montagne più alte di Inghilterra, Galles e Scozia in un solo giorno, e le telecamere riprendono i suoi spostamenti in auto tra una vetta e l'altra e i suoi incontri con altri alpinisti. Questa scalata è una grande metafora montuosa delle difficoltà, della resilienza e dell'aiuto ricevuto dalle altre persone durante la "spaventosa e disorientante esperienza" del suo trattamento. Intervenendo alla proiezione, Catherine ha affermato che il documentario voleva "restituire qualcosa" alle persone che affrontano problemi di salute simili e anche riconoscere il supporto dei servizi sanitari e delle organizzazioni benefiche che lavorano con pazienti e famiglie. I proventi del docufilm, così come quelli della sua raccolta fondi "Three Peaks Challenge", saranno devoluti alla Royal Marsden Cancer Charity, a sostegno dell'ospedale dove è stata curata.
Il racconto della principessa Kate sul cancro, intimo e commovente
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