(ANSA-AFP) - NICE, 16 NOV - Sulla scia di molti altri Paesi, il governo monegasco ha annunciato l'introduzione di un servizio di targhe personalizzate. Per chi ne ha la possibilità economica e un po' di fantasia, sarà possibile scegliere una combinazione di quattro lettere, al costo di 10.000 euro ciascuna, a cui si aggiunge un canone annuo di 2.500 euro. "Questo nuovo servizio risponde a una richiesta ricorrente da parte degli utenti", ha spiegato il governo in un comunicato; nel piccolo principato mediterraneo, infatti, data l'elevata concentrazione di auto di lusso, i proprietari faticano a distinguersi. Le targhe monegasche tradizionali sono composte da quattro cifre, oppure da tre cifre seguite da una lettera; per queste, i proprietari possono richiedere gratuitamente la combinazione che preferiscono, a patto che non sia già in circolazione. Da evitare, "scritte contrarie all'ordine pubblico o al buon costume". Secondo l'Istituto monegasco di statistica, nel 2025 a Monaco circolavano quasi 40.000 veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate: un numero equivalente a quello dell'intera popolazione del principato. E in questo territorio scosceso di 2 chilometri quadrati, dove gli immobili sono i più cari al mondo, immatricolare la propria auto resta molto meno costoso che parcheggiarla: un posto auto viene attualmente venduto a un prezzo compreso tra 235.000 e 700.000 euro, secondo il sito dell'agenzia immobiliare Monaco Properties. (ANSA-AFP).
Il Principato di Monaco lancia targhe personalizzate a 10.000 euro per lettera
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