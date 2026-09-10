HANOI, 10 SET - To Lam, Segretario generale del Partito comunista del Vietnam e presidente della Repubblica, ha concluso una visita di Stato in Russia durata tre giorni, la prima di un leader vietnamita dalla caduta dell'Unione Sovietica nel 1991. To Lam ha avuto colloqui con il presidente russo Vladimir Putin oltre che con i vertici delle principali istituzioni della Federazione, tra cui il primo ministro Mikhail Mishustin e diversi responsabili politici e parlamentari. Come riferisce VietnamPlus, le due parti hanno concordato di studiare l'istituzione di nuovi meccanismi di cooperazione e gruppi di lavoro specializzati in vari settori, con l'impegno a incoraggiare le imprese dei rispettivi paesi a espandere le proprie attività sui mercati dell'altro, segnando una nuova fase di cooperazione sostanziale. Particolare attenzione è stata dedicata ai comparti dell'energia, dell'innovazione, della trasformazione digitale e dell'uso pacifico dell'energia nucleare. Al termine della visita, To Lam è partito alla volta di Parigi per una visita ufficiale in Francia e per partecipare all'International Space Summit, in programma fino al 12 settembre.
Il presidente del Vietnam To Lam incontra Putin a Mosca
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